У известного футболиста диагностировали рак

Врачи диагностировали нападающему дортмундской "Боруссии" Себастьену Аллеру наличие злокачественной опухоли в яичке. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

28-летний игрок пропустит несколько месяцев и пройдет курс химиотерапии.

"Теперь Себастьен получит наилучшее лечение. Шансы на выздоровление очень хорошие. Мы желаем ему и его семье много сил и оптимизма, и наши мысли с ним в это трудное время", - сказал спортивный директор "Боруссии" Себастьян Кель.

"Мы просим СМИ и фанатов понять, что мы не будем публиковать никаких медицинских подробностей о лечении Себастьяна Аллера, кроме упомянутой информации, ни сегодня, ни в ближайшие месяцы", - добавили в клубе.

В прошлом сезоне Аллер выступал за амстердамский "Аякс", став с командой чемпионом Нидерландов. Также он провел 15 матчей за сборную Кот-д'Ивуара, забив 4 мяча. Нападающий по итогам прошлого сезона вошел в тройку лучших бомбардиров Лиги чемпионов, уступив только Роберту Левандовски и Кариму Бензема.