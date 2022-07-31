https://news.day.az/sport/1483529.html Генсек НОК Азербайджана удостоен специальной награды Европейского олимпийского комитета
Генсек НОК Азербайджана удостоен специальной награды Европейского олимпийского комитета
Награждён генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Азер Алиев.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу НОК, генеральный секретарь удостоен специальной награды Европейского олимпийского комитета за вклад в проведение на высоком уровне соревнований XVI летнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля (EYOF) в словацком городе Банска-Бистрица.
Отметим, что Азер Алиев - член Координационной комиссии EYOF.
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