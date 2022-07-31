Генсек НОК Азербайджана удостоен специальной награды Европейского олимпийского комитета
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Награждён генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Азер Алиев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу НОК, генеральный секретарь удостоен специальной награды Европейского олимпийского комитета за вклад в проведение на высоком уровне соревнований XVI летнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля (EYOF) в словацком городе Банска-Бистрица.

Отметим, что Азер Алиев - член Координационной комиссии EYOF.