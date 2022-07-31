https://news.day.az/sport/1483546.html Скончался 11-кратный чемпион НБА
Скончался 11-кратный чемпион НБА
Американский баскетболист Билл Расселл, становившийся чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 11 раз, умер в возрасте 88 лет.
Об этом в воскресенье сообщается на официальной странице Расселла в "Твиттере", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Билл Расселл покинул этот мир сегодня в возрасте 88 лет, находясь рядом со своей женой Джаннин. Объявление о церемонии прощания будет сделано позже", - говорится в сообщении.
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