Скончался 11-кратный чемпион НБА

Американский баскетболист Билл Расселл, становившийся чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 11 раз, умер в возрасте 88 лет.

Об этом в воскресенье сообщается на официальной странице Расселла в "Твиттере", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Билл Расселл покинул этот мир сегодня в возрасте 88 лет, находясь рядом со своей женой Джаннин. Объявление о церемонии прощания будет сделано позже", - говорится в сообщении.