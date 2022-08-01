https://news.day.az/sport/1483726.html Сколько билетов продано на матч "Карабах"-"Ференцварош"?
Сколько билетов продано на матч "Карабах"-"Ференцварош"?
На первый матч III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и венгерским "Ференцварошем" продано 28 тысяч билетов.
Об этом сказал Trend пресс-секретарь ФК "Карабах" Гюндуз Аббасзаде, передает Day.Az.
По его словам, интерес к этой игре очень высок.
"На данный момент в продаже осталось около тысячи билетов", - сказал Аббасзаде.
Отметим, что матч "Карабах" - "Ференцварош" состоится 3 августа, начало - в 20:00.
Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре