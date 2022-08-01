Сколько билетов продано на матч "Карабах"-"Ференцварош"?

На первый матч III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и венгерским "Ференцварошем" продано 28 тысяч билетов.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь ФК "Карабах" Гюндуз Аббасзаде, передает Day.Az.

По его словам, интерес к этой игре очень высок.

"На данный момент в продаже осталось около тысячи билетов", - сказал Аббасзаде.

Отметим, что матч "Карабах" - "Ференцварош" состоится 3 августа, начало - в 20:00.

Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.