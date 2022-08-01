В Баку пройдет футбольный турнир "Битва" - ФОТО
В Бакинском дворце водных видов спорта пройдет футбольный турнир "Qırışma" (Битва), организуемый RDC Group при поддержке АФФА, передает Day.Az.
Основные условия участия в турнире:
- быть старше 18 лет,
- являться гражданином Азербайджана,
- не заниматься футболом профессионально.
Участие в турнире с общим призовым фондом в 10 000 манатов бесплатное.
Призовой фонд:
1 место - 5000 манатов,
2 место - 3000 манатов,
3 место - 1500 манатов,
бомбардир - 500 манатов.
"Собирайте команду и присоединяйтесь, количество мест ограничено. Ждем всех любителей футбола. Не забудьте подписаться на нашу страницу и поделиться ею, чтобы быть в курсе всех обновлений и информации. Последний день регистрации - 15 августа", - отмечают организаторы турнира.
Для регистрации и дополнительной информации: +994 (51) 229 55 74, +994 (51) 229 55 56.
Страница: https://instagram.com/qirishma?igshid=YmMyMTA2M2Y
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
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