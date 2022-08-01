«Челси» хочет перехватить Кукурелью у «Ман Сити»

"Челси" хочет купить защитника Марка Кукурелью, который интересен "Манчестер Сити", передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Daily Mail пишет, что лондонский клуб заинтересован в подписании левого защитника. Переговоры между "Брайтоном" и "Манчестер Сити" о его переходе зашли в тупик, так как "горожане" не готовы платить за испанца 50 млн фунтов.

"Ман Сити" давал за Кукурелью около 35 млн фунтов. Источники сообщают, что "Брайтон" раздражен поведением манчестерского клуба в этих переговорах. Это дает "Челси" шанс на успех, хотя, как сообщается, Марк очень хочет перейти в "Манчестер Сити" и поработать под руководством Пепа Гвардиолы.

"Челси" хочет усилить позицию левого защитника, так как Маркос Алонсо близок к переходу в "Барселону".

Несколько дней назад Кукурелья подал "Брайтону" запрос на трансфер. После этого он пропустил товарищеский матч команды против "Эспаньола".

Совладелец "Челси" Тодд Боэли хочет извлечь опыт из того, как "Барселона" перехватила у клуба Рафинью Диаса и Жюля Кунде. Он намерен воспользоваться сложившейся ситуацией и перехватить Кукурелью у "Манчестер Сити".

В минувшем сезоне воспитанник "Барселоны" сыграл 38 матчей за "Брайтон" во всех турнирах и забил 1 гол.