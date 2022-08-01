«Барселона» начнет работать над возвращением Месси
Руководство "Барселоны" намерено начать работу по возвращению аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает Фабрицио Романо на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Сине-гранатовые попытаются договориться с Месси летом 2023-го. Также отмечается, что контакт с форвардом поддерживает нынешний главный тренер Хави Эрнандес, который знаком с аргентинцем по совместным выступлениям за клуб.
В "Барселоне" намерены в ближайшие месяцы наладить связи с окружением 35-летнего нападающего "Пари Сен-Жермен". Прямых переговоров до лета 2023-го не планируется. Футболист не намерен обсуждать вопросы продолжения карьеры до чемпионата мира в Катаре.
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