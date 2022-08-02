Созвездие будущего азербайджанского спорта

Нынешний год подарил азербайджанскому спорту ряд новых имен, эффектно выступивших на юношеском и юниорском уровне. Как передает azerisport.com, на счету у нового поколения уже есть серьезные достижения как на европейской, так и на мировой арене. Кто же они, эти герои, которые в перспективе вполне могут составить костяк сборной Азербайджана на Олимпиаду-2028 или Игры-2032? Day.Az со ссылкой на azerisport.com напоминает о некоторых из них.

Мехти Будаглы (таэквондо): Начнем с самого свежего результат. На днях в Софии завершилось первенство мира среди юношей, героем которого стал Мехти Будаглы (33 кг), выигравший золото. Результат оказался поистине историческим, так как в этой возрастной категории у Азербайджана не было своего победителя. В 2001 году в Джеджу нашим первым чемпионом мира среди взрослых стал Нияметдин Пашаев и вот спустя 21 год уже Будаглы отметился замечательным достижением. По ходу соревнования он провел шесть схваток, одолев соперников из Канады, Израиля, Австралии, Франции, Молдовы и Узбекистана, в прекрасном стиле завоевав золото. Тем интереснее будет следить за дальнейшим прогрессом Мехти.

Рузанна Мамедова (борьба): В этом году у борцов едва ли не каждый месяц проходят статусные соревнования в различных возрастах, первенства следуют одно за другим. Наши команды запоминаются успешным выступлением, но результаты Рузанны Мамедовой (49 кг), борющейся среди сверстниц не старше 17-ти лет, стоит выделить особо. Вначале она победила "на Европе" в Бухаресте, а затем выиграла первенство мира в Риме. Причем, в итальянском финале Мамедова добилась волевой победы над японкой Михокой Такеучи, завершившей все свои схватки досрочно. После первого периода наша спортсменка уступала с разницей в три балла, а во втором смогла переломить ход поединка и выиграла со счетом 5:3. Словом, Рузанна уже делает себе имя в мировой борьбе, более того, во время подготовки к ЕВРО она работала в спарринге с Марией Стадник, которая делится с ней богатым опытом.

Фидан Ализаде (дзюдо): В текущем сезоне ярко заявила о себе Фидан Ализаде (57 кг), результаты которой добавили оптимизма тренерскому штабу женской сборной. У нас и ранее были дзюдоистки, блиставшие на международной арене: достаточно вспомнить Кифаят Гасымову и Рамилю Юсубову, в разные годы становившихся призерками чемпионата мира. Поэтому успехи Фидан в раннем возрасте приковывают повышенное внимание. В конце июня она победила на первенстве Европы в Пореце, а на днях одержала победу на Европейском Юношеском Олимпийском фестивале в Банска-Быстрице. К последнему турниру она подходила в качестве фаворита и на отлично справилась с задачей. А затем поучаствовала и в победе сборной в командном первенстве. Все это может стать началом большого пути.

Магсуд Махсудов (прыжки на батуте): Азербайджанский батутист на слуху с 2019-го года, когда в Токио стал победителем Всемирных соревнований возрастных групп в возрасте 11-12 лет. В прошлом году он повторил это достижение, став в Баку первым в зачете среди сверстников 13-14 лет. А уже в этом сезоне примерил золотую медаль на чемпионате Европы среди юниоров в Римини: став первым в квалификации, Махсудов оказался недосягаемым для конкурентов и в финале. К индивидуальной победе он добавил еще одно золото в синхронных прыжках вместе с Гусейном Аббасовым. Определенно, юниорская сборная летающих гимнастов способна на большие спортивные подвиги, а Магсуд является наиболее ярким их представителем.

Рамиль Велизаде (плавание): Успех Рамиля можно назвать одним из самых значимых достижений азербайджанского плавания. Не секрет, что на официальных стартах до последнего времени наши спортсмены не могли похвастать высокими результатами, однако Велизаде вписал свое имя в историю. На чемпионате Европы среди молодежи в Бухаресте он завоевал бронзовую награду на дистанции 200 метров баттерфляем. В полуфинале пловец преодолел расстояние за 1 минуту 58,93 секунды, установив личный рекорд, а в финале улучшил свой показатель (1:58,35). Это позволяет говорить о том, что Велизаде по силам обновлять собственные достижения и ориентироваться на более высокие цели.

К тому же Рамиль отличился в сезоне и ранее. Так, на турнире в Остраве он выиграл серебро на двухсотметровке баттерфляем, а также стал третьим на 100 метров. Посмотрим, чем Велизаде порадует в дальнейшем.