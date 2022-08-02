Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до матча первого тура АПЛ
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Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет покинуть английский клуб до того, как манкунианцы проведут свой первый матч нового сезона в чемпионате страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что для 37-летнего нападающего было бы непривычно начать сезон в одном клубе, а продолжить его в другом. В связи с этим, он хочет покинуть "красных дьяволов" до того, как клуб стартует в новом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).

Также сообщается, что агент Роналду Жорже Мендеш в течение нескольких недель проводил встречи и беседы с несколькими крупными командами Европы, такими как мадридский "Атлетико", мюнхенская "Бавария", "Барселона", "Наполи", лондонский "Челси", однако, до конкретных предложений дело не дошло.

Новый сезон АПЛ стартует для "МЮ" матчем с "Брайтоном". Встреча состоится 7 августа.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе "красных дьяволов" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее легенда "Баварии" Лотар Маттеус заявил, что Криштиану Роналду - не игрок для мюнхенского клуба.