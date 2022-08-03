Футболисты АПЛ не хотят преклонять колено перед каждым матчем

Футболисты Английской премьер-лиги (АПЛ) могут перестать вставать на колено перед каждым матчем, так как считают, что эта акция потеряла свое значение, передает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает источник, этот вопрос обсуждался на встрече капитанов всех 20 команд чемпионата Англии. Футболисты опасаются, что акция потеряла значение.

В ходе обсуждений лидеры клубов пришли к выводу, что было бы лучше проводить данную акцию только на избранных матчах. Например, на главных матчах тура, так как они привлекают к себе наибольшее внимание со стороны СМИ и телевидения.

Вероятнее всего, вопрос о проведении акции будет решаться отдельно перед каждым матчем. Однако данная тема еще находится в стадии обсуждения.

Напомним, акция Black Lives Matter (BLM) возникла после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Сторонники движения аргументируют свою позицию борьбой с расизмом.

Противники же BLM указывают на то, что каждый человек имеет право выбирать, вставать ему на колено или нет, а также напоминают, что Флойд несколько раз был арестован за кражу и хранение наркотиков, а его гибель произошла во время ареста за использование поддельных денежных знаков.