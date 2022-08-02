Вагнер Лав назвал самые важные клубы в своей карьере

Бразильский форвард Вагнер Лав, известный в России по выступлениям за ЦСКА, высказался о наиболее значимых клубах в своей карьере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Бразилии - "Коринтианс". Это тот клуб, с которым я выигрывал титулы в Бразилии. Мы оставили значительный след. Не то чтобы я не создавал ничего в других клубах, но это "Коринтианс", там я брал титулы и забивал важные мячи.

Но ЦСКА - это нечто особенное. Это был клуб, в котором я провел семь лет, завоевав Кубок УЕФА. Так что, в Бразилии - это "Коринтианс", а вне этой страны - ЦСКА", - цитирует 38-летнего футболиста Mundo Rubro Negro.

Напомним, 29 июля Лав вновь вернулся в Бразилию и подписал годичный контракт с клубом "Спорт Ресифи".

Вагнер выступал за армейцев с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом страны, шесть раз выигрывал Кубок России, а также завоевал Кубок УЕФА. Во всех турнирах он принял участие в 244 матчах и забил 120 мячей.