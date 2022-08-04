В итальянском «Наполи» решили отказаться от футболистов из Африки

Президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил о решении клуба отказаться от приглашении футболистов из Африки. Об этом сообщает Football Italia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я сказал им: ребята, не говорите мне больше об африканцах", - заявил функционер. Де Лаурентис отметил, что африканские футболисты регулярно покидают расположение клубов ради выступлений за национальные команды.

Он допустил подписание контракта с африканцем исключительно при подписании документа об отказе от участия в международных матчах. "Мы идиоты, которые платят им зарплату только для того, чтобы отправить их по всему миру играть за других", - подчеркнул он. Сейчас в "Наполи" есть двое африканцев - камерунец Андре Замбо-Ангисса и Виктор Осимхен из Нигерии.

В минувшем сезоне чемпионата Италии "Наполи" занял третье место.