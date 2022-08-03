Футболист «ПСЖ» подписал контракт с «Ромой»

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум продолжит карьеру в итальянском футбольном клубе "Рома". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, передает Day.Az.

По информации источника, хавбек сборной Голландии будет выступать за итальянский клуб на правах аренды.

В минувшем сезоне Вейналдум принял участие в 38 встречах, в которых ему удалось забить три мяча и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Вейналдума составляет €18 млн. Ранее футболист выступал за "Ливерпуль", "Ньюкасл", ПСВ и "Фейеноорд".