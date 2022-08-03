На матче Нефтчи – Рапид ожидается аншлаг

Продолжается продажа билетов на завтрашний первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между азербайджанским "Нефтчи" и австрийским "Рапидом" в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , уже продано свыше 6200 билетов, при общей вместимости стадиона "Бакселл Арена" в 11 000 зрителей.

Стоит отметить, что неделей ранее в ответном матче против кипрского "Ариса" днем в день игры было продано еще 6000 билетов. Такими темпами, организаторы ожидают аншлага на завтрашнем матче с австрийским клубом.

Матч "Нефтчи" - "Рапид" состоится завтра на вышеотмеченном стадионе и начнется в 21:00.