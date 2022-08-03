https://news.day.az/sport/1484379.html АФФА подписала контракт о спонсорстве системы VAR
АФФА подписала контракт о спонсорстве системы VAR
Сегодня в АФФА был подписан контракт о спонсорстве системы VAR.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, контракт был подписан между Ассоциацией и компанией "PASHA Insurance". Согласно контракту, который подписан на год, специальные комнаты, расположенные на бакинском олимпийском стадионе, будут называться "VAR-комнаты PASHA Insurance".
Соглашение подписали генсенк АФФА Сархан Гаджиев и председатель правления ОАО "PASHA Insurance" Ульвия Джаббарова.
"В азербайджанском футболе ведется работа в соответствии с процессуальными нормами по внедрению системы VAR - видеопомощника арбитра. Мы очень рады, что "PASHA Insurance" оказала нам свою поддержку для внедрения этой системы. АФФА и "PASHA Insurance" сотрудничают с 2010 года. Это эффективное сотрудничество. Мы верим, что наше взаимное сотрудничество будет выгодным и долгосрочным для обеих сторон", - заявил Гаджиев.
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