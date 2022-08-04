Стало известно, сколько «Барселона» собирается заработать в грядущем сезоне

Футбольный клуб "Барселона" собирается заработать €1,3 млрд по итогам сезона-2022/2023. Об этом сообщает Diario Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, такой прогноз был составлен советом директоров каталонского клуба. €400 млн "Барселона" получит от передачи 15 процентов телевизионных прав компании Sixth Street. Продажа 24,5 процента акций Barça Studios организации Socios.com принесет €100 млн.

Напомним, что главным приобретением "Барселоны" в это трансферное окно стал польский нападающий Роберт Левандовски, который перешел в каталонский клуб из мюнхенской "Баварии". Также в испанский клуб перешли Франк Кессье из "Спортинга", правый вингер Рафинья из "Лидса" и защитник Андреас Кристенсен из "Челси".