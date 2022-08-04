https://news.day.az/sport/1484568.html Футболист сборной Азербайджана избран в Швейцарии лучшим в туре
Футболист сборной Азербайджана избран в Швейцарии лучшим в туре
Объявлено имя лучшего игрока 3-го тура швейцарской Суперлиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, им признан член сборной Азербайджана Ренат Дадашов, выступающий в "Грассхоппере".
В матче 3-го тура с "Янг Бойз" (1:1) нападающий забил единственный гол своей команды.
9 июля Р.Дадашов подписал с "Грассхоппером" контракт 2+1.
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