Футболист сборной Азербайджана избран в Швейцарии лучшим в туре
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Объявлено имя лучшего игрока 3-го тура швейцарской Суперлиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, им признан член сборной Азербайджана Ренат Дадашов, выступающий в "Грассхоппере".

В матче 3-го тура с "Янг Бойз" (1:1) нападающий забил единственный гол своей команды.

9 июля Р.Дадашов подписал с "Грассхоппером" контракт 2+1.