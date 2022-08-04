Посол Израиля посетил детский футбольный клуб “Маккаби Баку”

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил игру детского футбольного клуба "Маккаби Баку", созданного при поддержке известного израильского ФК "Маккаби".

Как сообщил Trend глава "Маккаби Баку" Эльчин Исаков, дипломат посетил ФК, чтобы выразить свою поддержку, ознакомиться с созданными здесь условиями и непосредственно пообщаться с молодыми игроками, передает Day.Az.

"Мы познакомили посла с игроками, рассказали об истории создания клуба, а также обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству", - сказал Исаков.

Также было сделано памятное фото посла с игроками клуба. Дипломату от имени руководства ФК вручили памятные подарки.

"Маккаби Баку" начал свою деятельность в мае 2022 года. Возраст наших игроков - от 5 до 13 лет. Мы благодарим "Маккаби Азербайджан", Благотворительный фонд СТМЭГИ и Международную ассоциацию Израиль-Азербайджан "АзИз", которые с самого начала поддержали инициативу создания клуба", - сказал Исаков.

Он также отметил, что традиционно "Маккаби" учреждается и управляется членами сообщества в разных странах мира. В клубе "Маккаби Баку" работают тренеры категории УЕФА с многолетним опытом, отметил Исаков.