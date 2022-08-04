«Нефтчи» одержал победу над «Рапид»-ом в Лиге конференций

В Баку состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между азербайджанским "Нефтчи" и австрийским "Рапидом".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, матч на стадионе "Бакселл Арена", завершилась уверенной победой бакинского клуба со счетом 2:0. В составе нефтяников тличились Атаа Джабер и Кенни Сайеф.

Отметим, что ответная встреча пройдет 11 августа в Вене.

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Рапид" (Австрия) - 2:0

Голы: Джабер, 44 (1:0), Сайеф, 60 (2:0)

Баку, стадион "Бакселл Арена". Главный судья - Дарио Бел (Хорватия).