https://news.day.az/sport/1484728.html «Нефтчи» одержал победу над «Рапид»-ом в Лиге конференций
Голы: Джабер, 44 (1:0), Сайеф, 60 (2:0)
«Нефтчи» одержал победу над «Рапид»-ом в Лиге конференций
В Баку состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между азербайджанским "Нефтчи" и австрийским "Рапидом".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, матч на стадионе "Бакселл Арена", завершилась уверенной победой бакинского клуба со счетом 2:0. В составе нефтяников тличились Атаа Джабер и Кенни Сайеф.
Отметим, что ответная встреча пройдет 11 августа в Вене.
"Нефтчи" (Азербайджан) - "Рапид" (Австрия) - 2:0
Голы: Джабер, 44 (1:0), Сайеф, 60 (2:0)
Баку, стадион "Бакселл Арена". Главный судья - Дарио Бел (Хорватия).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре