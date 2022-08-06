УЕФА наказал соперника Карабаха

УЕФА наказал венгерский "Ференцварош" в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против азербайджанского "Карабаха" в Будапеште (первая игра - 1:1).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , ввиду действий расистского характера болельщиками "Ференцвароша" в матчах 2-го раунда против словацкого "Слована", УЕФА оштрафовал венгерский клуб на 15 000 евро, а также объявил о частичном закрытии стадиона для болельщиков на один предстоящий матч под своей эгидой (не менее 1000 мест должны быть закрыты для доступа на трибуне B).

"Ференцварош" обязан выполнить следующую директиву на предстоящем домашнем матче под эгидой УЕФА: вывесить баннер с надписью "#NoToRacism" с логотипом УЕФА.

Помимо этого, "Ференцварошу" запрещено продавать билеты своим болельщикам на один выездной матч в рамках турнира УЕФА за расистское поведение болельщиков. Этот запрет будет иметь также испытательный срок в 2 года, начиная с даты настоящего решения.

Помимо этого, "Ференцварош" оштрафован на еще 50 000 евро за запуск фейерверков, бросание предметов, провокационные сообщения оскорбительного характера и акты нанесения ущерба. Венгерский клуб обязан связаться со "Слованом" в течение 30 дней для возмещения ущерба, причиненного его болельщиками, т.е. за 20 сломанных сидений.

Также, "фроди" оштрафован на 14 000 евро за блокирование общественных проходов.

Матч "Ференцварош" - "Карабах" состоится 9 августа на стадионе "Гроупама Арена" в Будапеште и начнется в 22:00 по бакинскому времени.