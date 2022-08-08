«Барселона» ведет переговоры о возвращении Месси

"Барселона" ведет переговоры о возвращении в состав клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщил в соцсетях испанский журналист Хави Кампос, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Каталонцы обсуждают с представителями футболиста условия его перехода в команду в 2023 году.

Один из вариантов развития событий предполагает, что Месси разорвет контракт с "ПСЖ" и подпишет соглашение с "Барселоной" на один или два сезона.

У игрока также есть предложение о переходе в один из клубов американской лиги MLS.

Напомним, Месси принял решение покинуть команду после 18 лет в "Барселоне". В 2021 году он стал игроком "ПСЖ". В минувшем сезоне клуб стал победителем французской Лиги 1.

Месси принял участие в 34 матчах в составе столичной команды, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать 14 результативных передач. В стартовом матче сезона-2022/23 с "Клермоном" аргентинец оформил дубль, а "ПСЖ" одержал победу со счетом 5:0.