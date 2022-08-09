Серена Уильямс впервые выиграла с 2021 года

Экс-первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс завоевала путевку во второй круг турнира категории WTA 1000 в Торонто, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В стартовом круге соревнования 23-кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде нанесла поражение испанке Нурии Парризас-Диас - 6:3, 6:4.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) испанская спортсменка занимает 57-е место. В свою очередь, Уильямс ранее выбыла из рейтинга WTA в связи с продолжительным неучастием в туре ассоциации. Последняя победа американки была датирована 4 июня 2021 года, когда она выиграла у соотечественницы Даниэль Коллинс на Открытом чемпионате Франции.