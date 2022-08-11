Пике встречается со студенткой

Защитника испанского футбольного клуба "Барселона" Жерара Пике вступил в новые отношения спустя два месяца после расставания с колумбийской певицей Шакирой. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник, передает Day.Az.

По данным The Sun, Жерар Пике состоит в отношениях с 23-летней Кларой Чиа Марти. Известно, что девушка учится в университете на факультете "Реклама и связи с общественностью" и познакомилась с футболистом во время работы над мероприятиями для клиентов его компании Kosmos Studio.

"Жерар и Клара встречаются уже несколько месяцев. Она студентка, работает на него в его офисе, помогает с организацией мероприятий. Они молчат о своих отношениях, но все вокруг знают, что происходит", - сообщил инсайдер.

Отмечается, что роман Жерара Пике и Клары Чиа Марти длится уже несколько месяцев, хотя с Шакирой он расстался всего два месяца назад.

Источник также добавил, что новая возлюбленная футболиста удалила по его просьбе все свои аккаунты в социальных сетях, чтобы журналисты не смогли найти ее фотографии. "Это заставляет его друзей думать, что он на самом деле очень серьезно относится к ней", - пишет The Sun.