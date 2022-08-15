https://news.day.az/sport/1487443.html Азербайджанские фехтовальщицы выиграли золотую медаль Исламиады - ФОТО
Азербайджанские фехтовальщицы выиграли золотую медаль Исламиады - ФОТО
Азербайджанская женская команда по фехтованию на саблях выиграла золотую медаль V Игр Исламской солидарности.
Как сообщает в понедельник Day.Az, они со счётом 45:34 выиграли команду из Узбекистана.
Ранее азербайджанский спортсмен по фехтованию на шпагах Руслан Гасанов выиграл "серебро".
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре