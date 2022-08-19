«Манчестер Юнайтед» заплатит «Реалу» за Каземиро 60 миллионов евро

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Об этом информирует The Athletic, передает Day.Az.

По данным источника, англичане заплатят за бразильского футболиста € 60 млн. Кроме того, € 10 млн могут быть выплачены в виде бонусов. Игрок будет зарабатывать в "МЮ" € 413 тыс в неделю.

В минувшем сезоне чемпионата Испании бразильский полузащитник принял участие в 32 матчах, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи. В составе "сливочных" Каземиро выступает с 2013 года. Его соглашение с клубом из Мадрида рассчитано до лета 2025 года. По информации портала Trasnfermarkt, рыночная стоимость Каземиро оценивается в € 40 млн.