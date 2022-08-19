https://news.day.az/sport/1488333.html Звездный игрок «ПСЖ» может перейти в «Барселону» этим летом
Звездный игрок «ПСЖ» может перейти в «Барселону» этим летом
Каталонская "Барселона" заинтересована в переходе защитника "Пари Сен-Жермен" Ашрафа Хакими. Об этом сообщает El Chiringuito TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, марокканский футболист может перейти в испанскую команду уже в это летнее трансферное окно.
Соглашение Хакими с парижанами истекает в 2026 году. Он присоединился к команде летом прошлого года. В минувшем сезоне он принял участие в 41 матче за "ПСЖ", забив четыре мяча. Также на его счету шесть результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хакими составляет € 65 млн.
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