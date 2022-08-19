Звездный игрок «ПСЖ» может перейти в «Барселону» этим летом

Каталонская "Барселона" заинтересована в переходе защитника "Пари Сен-Жермен" Ашрафа Хакими. Об этом сообщает El Chiringuito TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, марокканский футболист может перейти в испанскую команду уже в это летнее трансферное окно.

Соглашение Хакими с парижанами истекает в 2026 году. Он присоединился к команде летом прошлого года. В минувшем сезоне он принял участие в 41 матче за "ПСЖ", забив четыре мяча. Также на его счету шесть результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хакими составляет € 65 млн.