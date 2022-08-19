Азербайджанские спортсмены-участники V Игр исламской солидарности вернулись на родину - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские спортсмены-участники V Игр исламской солидарности вернулись на родину.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония встречи спортсменов, в которой приняли участие спортивная общественность, представители СМИ и другие лица.
Азербайджан на Играх занял четвёртое место среди 54 стран-участниц и завоевал 99 медалей: 29 золотых, 36 серебряных и 34 бронзовых.
Отметим, что спортивная делегация страны по численности была на втором месте после турецкой делегации - 282 спортсмена. Азербайджан для освещения V Игр исламской солидарности аккредитовал 39 журналистов. Всего в Играх приняли участие 4200 спортсменов.
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