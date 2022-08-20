Галтье: Трио - Месси, Неймар и Мбаппе - работает

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье в преддверии матча третьего тура Лиги 1 с "Лиллем" ответил на вопрос о взаимодействии звездных нападающих команды, а также высказался об игре соперника, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Лео Месси и Неймар много играли вместе во время подготовки, потому что Килиан был травмирован или дисквалифицирован. Это трио работает, они много ищут друг друга на тренировках. Это настоящее атакующее трио, и Килиана Мбаппе всегда легко интегрировать в атакующую линию команды.

Что касается "Лилля", то этим летом там сменился тренер, у команды философия игры, основанная на интенсивном прессинге, они тоже хотят быстро возвращать мяч. В этой команде много атакующих игроков, нам нужно быть быстрыми в обращении с мячом. Можно сказать, что это первое серьезное испытание в сезоне. Но "Лилль" привык к напряженным матчам, поэтому нам придется приложить максимум усилий для достижения победы", - приводит слова Галтье официальный сайт клуба.

Матч "Лилль" - ПСЖ состоится в воскресенье, 21 августа, и начнется в 22:45 по бакинскому времени.