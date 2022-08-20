Потеря для "Барселоны"

Полузащитник Серхио Бускетс в ходе переговоров с руководством "Барселоны" о снижении зарплаты отказался идти на уступки. Как сообщают источники, футболист намерен отработать свой контракт до конца сезона, а после покинуть каталонскую команду, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По сведениям инсайдеров, после окончания текущего сезона 34-летний полузащитник намерен завершить выступления и за сборную Испании. Напомним, ранее появлялась информация, что в будущем игрок может продолжить карьеру в американской МЛС.

Бускетс - воспитанник "Барселоны", в составе которой он провел всю карьеру. В 676 матчах Серхио забил 18 голов и отдал 40 результативных передач. В испанской команде полузащитник выиграл 32 трофея. В составе сборной Испании Бускетс провел 133 матча, он дважды становился чемпионом Европы (2008 и 2012 гг.) и единожды чемпионом мира (2010).