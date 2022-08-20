https://news.day.az/sport/1488628.html Азербайджанский борец завоевал "золото" чемпионата мира
На данный момент, в активе сборной шесть (3-1-2) наград.
Азербайджанский борец завоевал "золото" чемпионата мира
В Софии проходит молодежное первенство мира (U-20) по спортивной борьбе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в шестой день чемпионата азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали две медали.
Нихад Гулузаде (55 кг) выиграл финальную схватку, Лачын Велиев (87 кг) завоевав бронзу.
Хасай Гасанлы (77 кг) проиграл схватку за третье место.
Также на ковер вышли Нихат Мамедли (60 кг), Кянан Абдуллазаде (67 кг), Гурбан Гурбанов (72 кг) и Рауф Алиев (82 кг). Абдуллазаде и Гурбанов вышли в финал, а Мамедли будет бороться за бронзу. Эти схватки пройдут завтра.
На данный момент, в активе сборной шесть (3-1-2) наград.
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