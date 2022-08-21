Член Комиссии атлетов FIG Сияна Василева представила Азербайджан на Европейском форуме
Тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике, член Комиссии атлетов Международной федерации гимнастики (FIG) Сияна Василева представила нашу страну на Европейском форуме молодых лидеров спортсменов, сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).
Европейский форум молодых лидеров спортсменов был проведен 19-21 августа в рамках Мультиспортивного чемпионата Европы, организованного в Мюнхене (Германия).
Всего в Форуме приняли участие 130 молодых спортсменов по различным видам спорта, в том числе по шести гимнастическим дисциплинам (художественная, аэробная, акробатическая, батутная, мужская и женская спортивная гимнастика).
Европейской гимнастикой (European Gymnastics) представлять дисциплину художественная гимнастика на форуме была выбрана тренер сборной Азербайджана, член Комиссии атлетов Международной федерации гимнастики (FIG) Сияна Василева.
В рамках форума был проведен семинар по развитию навыков, представлены проекты молодых лидеров, состоялся обмен идеями и коллективные обсуждения результатов проделанной работы.
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