Левандовски принес "Барселоне" победу
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В испанской Ла Лиге прошли матчи II тура.

Как передает Day.Az, встреча "Барселоны" с "Реал Сосьедадом" завершилась победой каталонцев со счетом 4:1.

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:4

Голы: Александер Исак, 6 - Роберт Левандовски, 1, 68, Усман Дембеле, 66, Ансу Фати, 79.