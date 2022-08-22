https://news.day.az/sport/1488813.html Левандовски принес "Барселоне" победу - ВИДЕО
Левандовски принес "Барселоне" победу - ВИДЕО
В испанской Ла Лиге прошли матчи II тура.
Как передает Day.Az, встреча "Барселоны" с "Реал Сосьедадом" завершилась победой каталонцев со счетом 4:1.
"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:4
Голы: Александер Исак, 6 - Роберт Левандовски, 1, 68, Усман Дембеле, 66, Ансу Фати, 79.
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