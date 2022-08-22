Нападающий футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе повторил рекорд чемпионата Франции, отличившись на восьмой секунде гостевого матча третьего тура против "Лилля", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мбаппе повторил рекорд Мишеля Рио, установленный 15 февраля 1992 года: нападающий, выступавший за "Кан", отличился на восьмой секунде матча против клуба "Канны".

Матч завершился со счетом 7:1 в пользу ПСЖ.