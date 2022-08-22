"Атлетико Мадрид" проиграл дома, "Валенсия" - в гостях
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В испанской Ла Лиге проводятся матчи II тура.

Как передает Day.Az, "Атлетико Мадрид" на своем поле проиграл "Вильярреалу".

"Валенсия" на выезде проиграла "Атлетик Бильбао".

"Атлетик Бильбао" - "Валенсия" 1:0

Гол: Беренгер, 42

"Атлетико Мадрид" - "Вильярреал" 0:2

Голы: Пино, 73, Морено, 90+7.