https://news.day.az/sport/1488828.html "Атлетико Мадрид" проиграл дома, "Валенсия" - в гостях - ВИДЕО
"Атлетико Мадрид" проиграл дома, "Валенсия" - в гостях - ВИДЕО
В испанской Ла Лиге проводятся матчи II тура.
Как передает Day.Az, "Атлетико Мадрид" на своем поле проиграл "Вильярреалу".
"Валенсия" на выезде проиграла "Атлетик Бильбао".
"Атлетик Бильбао" - "Валенсия" 1:0
Гол: Беренгер, 42
"Атлетико Мадрид" - "Вильярреал" 0:2
Голы: Пино, 73, Морено, 90+7.
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