https://news.day.az/sport/1488896.html Джошуа назвал причину поражения от Усика
Джошуа назвал причину поражения от Усика
Британский супертяжеловес Энтони Джошуа подвел итоги поражения в реванше с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в его весовой категории украинцем Александром Усиком, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По словам британца, он потратил много сил в тренировочном лагере, что сказалось на его выступлении в поединке.
"Это было недостаточно хорошо. Я адаптировался и внес необходимые изменения. В результате чего смог дать Усику более конкурентный бой. Все же этого оказалось недостаточно. Я оставил все в спортзале. Если бы я оставил все в ринге, то выиграл бы бой", - приводит слова Джошуа Boxing News 24.
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