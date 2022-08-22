Джошуа назвал причину поражения от Усика

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа подвел итоги поражения в реванше с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в его весовой категории украинцем Александром Усиком, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По словам британца, он потратил много сил в тренировочном лагере, что сказалось на его выступлении в поединке.

"Это было недостаточно хорошо. Я адаптировался и внес необходимые изменения. В результате чего смог дать Усику более конкурентный бой. Все же этого оказалось недостаточно. Я оставил все в спортзале. Если бы я оставил все в ринге, то выиграл бы бой", - приводит слова Джошуа Boxing News 24.