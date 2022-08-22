Стала известна предварительная дата боя Усика и Фьюри

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри может пройти уже в этом году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сообщению источника, поединок может состояться 17 декабря в Саудовской Аравии.

Министр спорта Саудовской Аравии Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсала заявил, что хочет организовать встречу в Эр-Рияде.

В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии Усик выиграл бой против Энтони Джошуа раздельным решением судей (113:115, 115:113, 116:112) и сохранил за собой чемпионские пояса в супертяжелом весе.

Напомним, ранее Усик одержал первую победу над Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне.

Тогда Усик выиграл единогласным решением судей, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.