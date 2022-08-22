https://news.day.az/sport/1488931.html Азербайджанские рефери ФИФА получили назначения на матчи Лиги чемпионов
Азербайджанские рефери ФИФА получили назначения на матчи Лиги чемпионов
Азербайджанские рефери ФИФА по футзалу получили назначения на матчи предварительного отборочного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает пресс-служба АФФА, Хикмет Гафарлы будет судьей на матчах группы D, которые пройдут с 24 по 29 августа в швейцарском Берне, передает Day.Az.
Князь Амирасланов будет контролировать матчи группы F, которые пройдут с 23 по 28 августа в Германии.
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