Азербайджанские рефери ФИФА получили назначения на матчи Лиги чемпионов
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Азербайджанские рефери ФИФА по футзалу получили назначения на матчи предварительного отборочного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает пресс-служба АФФА, Хикмет Гафарлы будет судьей на матчах группы D, которые пройдут с 24 по 29 августа в швейцарском Берне, передает Day.Az.

Князь Амирасланов будет контролировать матчи группы F, которые пройдут с 23 по 28 августа в Германии.