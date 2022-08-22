Азербайджанские рефери ФИФА получили назначения на матчи Лиги чемпионов

Азербайджанские рефери ФИФА по футзалу получили назначения на матчи предварительного отборочного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает пресс-служба АФФА, Хикмет Гафарлы будет судьей на матчах группы D, которые пройдут с 24 по 29 августа в швейцарском Берне, передает Day.Az.

Князь Амирасланов будет контролировать матчи группы F, которые пройдут с 23 по 28 августа в Германии.