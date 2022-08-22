Nike выпустил кроссовки с винной пробкой и чеком к 40-летию культовых Air Force 1

Бренд Nike продолжает празднование 40-летия модели Air Force 1 и выпускает новые уникальные Air Force 1 Mid, вдохновленные японскими ресторанами Izakaya. Снимками новых кроссовок поделились в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модель Nike Air Force 1 Mid '07 LX Izakaya вдохновлена японскими изакаями - барами, известными своей непринужденной атмосферой и изобилием коктейлей и еды.

Верхняя часть новой модели из кожи и холста выполнена в светло-бежевых тонах, которые напоминают атмосферу прохлады, излучаемую японским пабом. На пятке полоска из винной пробки и вышивка в виде звезды - отсылка в сторону бутылочного пива и других спиртных напитков, которые подают в изакаях. А язычок, обернутый чеком, имитирует счет в баре.

Модель Nike Air Force 1 Mid Izakaya поступит в продажу 25 августа в интернет-магазин atmos Tokyo. Количество пар будет ограничено.