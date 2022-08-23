Роналду снова оставили на скамейке запасных "Манчестер Юнайтед"

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду снова не попал в стартовый состав команды на матч Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

37-летний форвард начал матч третьего тура АПЛ против "Ливерпуля" на скамейке запасных. Также вне стартового состава оказался защитник Харри Магуайр, капитан "красных дьяволов".

В центре нападения с первых минут вышел британский форвард Маркус Рэшфорд.

Роналду оказался на скамейке во второй раз со старта первенства.