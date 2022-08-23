https://news.day.az/sport/1489114.html Роналду снова оставили на скамейке запасных "Манчестер Юнайтед"
Роналду снова оставили на скамейке запасных "Манчестер Юнайтед"
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду снова не попал в стартовый состав команды на матч Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
37-летний форвард начал матч третьего тура АПЛ против "Ливерпуля" на скамейке запасных. Также вне стартового состава оказался защитник Харри Магуайр, капитан "красных дьяволов".
В центре нападения с первых минут вышел британский форвард Маркус Рэшфорд.
Роналду оказался на скамейке во второй раз со старта первенства.
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