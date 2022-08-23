"МЮ" победил "Ливерпуль" благодаря голам Санчо и Рэшфорда

"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 3‑го тура АПЛ победил "Ливерпуль", передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе "МЮ" голами отметились нападающие Джейдон Санчо (16) и Маркус Рэшфорд (53).

У "Ливерпуля" мяч забил египетский форвард Мохамед Салах (82).

Криштиану Роналду ("МЮ") не вышел в основе и появился на поле только на 86‑й минуте.

В следующем туре чемпионата Англии "МЮ" в гостях сыграет с "Саутгемптоном" 27 августа, в этот же день "Ливерпуль" примет "Борнмут".

После трех туров АПЛ "МЮ", начавший сезон с двух поражений подряд, вышел на 14‑е место с 3 очками, у "Ливерпуля" - 2 очка (16‑е место).

Это первая победа "МЮ" при новом тренере Эрике тен Хаге.