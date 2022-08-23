«Манчестер Юнайтед» усилился футболистом «Реала»

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе бразильского полузащитника Каземиро. Об этом сообщается на сайте "красных дьяволов", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Каземиро подписал контракт с МЮ до июня 2026 года с опцией продления на год. Хавбек ранее выступал за мадридский "Реал". Трансферная стоимость бразильца оценивается в 40 миллионов евро. По данным Sky Sports, сумма сделки составила около 83 миллионов евро.

30-летний Каземиро известен по выступлениям за "Сан-Паулу", "Реал" и "Порту". В составе королевского клуба бразилец трижды выигрывал Ла Лигу и пять раз становился обладателем кубка Лиги чемпионов.

На счету Каземиро пять голов в 63 матчах за сборную Бразилии. В составе национальной команды он выиграл Кубок Америки в 2019 году.