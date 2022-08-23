«Барселону» могут отстранить от ЛЧ за нарушение финансового "фэйр-плей"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить испанскую "Барселону" от участия в Лиге чемпионов из-за нарушения финансового "фэйр-плей". Об этом во вторник сообщила газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно источнику, УЕФА в сентябре готовится объявить о санкциях для десяти клубов, нарушивших правила финансового "фэйр-плей" в период с 2020 по 2021 год. Помимо "Барселоны", в данный список вошли французский "Пари Сен-Жермен", итальянские "Ювентус", "Интер" и "Рома".

Текущим летом в "Барселону" перешли защитники Андреас Кристенсен и Жюль Кунде, полузащитники Рафинья и Франк Кессье, нападающий Роберт Левандовский. По данным портала Transfermarkt, данные переходы обошлись клубу в €153 млн. При этом руководство "Барселоны" до сих пор не может зарегистрировать Кунде для участия в чемпионате Испании. По данным газеты As, каталонскому клубу необходимо освободить около €20 млн в зарплатной ведомости, чтобы зарегистрировать француза.

В текущем сезоне чемпионата Испании "Барселона" занимает пятое место по итогам двух туров, набрав четыре очка. В прошлом сезоне "Барселона" стала второй в национальном чемпионате и завоевала право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов, который стартует 6 сентября.

Финансовый "фэйр-плей" стал действовать с 2011 года. Согласно правилам, клубы, которые получают право на участие в турнирах под эгидой УЕФА, должны не иметь просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками, социальными и налоговыми службами.