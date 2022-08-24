От ЧМ до премьер-лиги, или ориентиры после Исламиады

Игры Исламской Солидарности в Конье, помимо непосредственных результатов, были важны для сборной Азербайджана с точки зрения подготовки к осенней части сезона. Чемпионаты мира и Европы, рейтинговые турниры - календарь на ближайшие месяцы обещает быть интригующим. Итак, что же ждет наши команды?

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, еще до начала Исламиады было понятно, что борцы и дзюдоисты сделают основной упор на мундиаль. При этом, в борьбе на ковер в Конье вышли многие первые номера - Гаджи Алиев, Мария Стадник, Рафик Гусейнов, победившие в блестящем стиле. Теперь на повестке дня ЧМ в Белграде, начинающийся 10 сентября. Ряд медалистов Исламиады мы сможем увидеть в Сербии, например, Объединенный мир борьбы уже объявил о том, что в соревновании "вольников" пять наших борцов, включая Гаджи Алиева (65 кг) и Турана Байрамова (74 кг) будут сеянными.

В дзюдо же состав на мировое первенство в Ташкенте (6-12 октября) по сравнению с Коньей изменится значительно. В мужском зачете в заявке наверняка можно будет увидеть лишь Эльмара Гасымова (100 кг), тогда как остальные медалисты Игр в своей поездке в столицу Узбекистана пока не уверены. Например, победитель Исламиады Балабей Агаев (60 кг) после церемонии награждения, отвечая на вопрос о перспективах на главном старте сезона, сказал о том, что пока не знает, сможет ли выступить на нем. Наверняка в течении ближайших дней тренерский штаб сборной окончательно определится с составом.

Тем временем, сборная по художественной гимнастике живет ожиданием лицензионного чемпионата мира в Софии (14-18 сентября). Туда команда отправится практически в том же составе, который выступал на Исламиаде. Это касается и индивидуального зачета, где кампанию Зохре Агамировой составят Илона Зейналова и Алина Гезалова, и групповых команд. Призовая тройка в многоборье у личниц и групп получит вакансии на Олимпиаду.

Мужскую сборную по баскетболу 3х3 ждет чемпионат Европы в Граце (9-11 сентября). Уже в конце недели команда, примерившая серебро Исламиады, отправится на сборы в Сербию, по окончании которых возьмет курс на Австрию. Ожидается, что коллектив выступит в том же составе, что и в Конье: Заур Пашаев, Амиль Гамзаев, Орхан Айдын и Эндар Поладханлы.

Каратисты после Исламиады сосредоточатся на домашнем турнире премьер-лиге, стартующем 2 сентября. В нем выступят практически все наши спортсмены, принимавшие участие на мультиспортивном форуме, включая чемпионку Ирину Зарецку и финалистов - Панаха Абдуллаева и Асимана Гурбанлы. Можно сказать, что для некоторых бакинская премьер-лига станет последним крупным соревнованием года.

В то же время, в ряде дисциплин чемпионаты мира пройдут поздней осенью: в спортивной гимнастике ЧМ начнется 27 октября в Ливерпуле, а в таэквондо мундиаль стартует 12 ноября в Гвадалахаре. Поэтому у сборных есть достаточно времени на подготовку, а у тренеров - лишние недели, чтобы определить состав и стратегию выступления.