В «Баварии» рассказали, почему Холанд не перешел в мюнхенский клуб

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал, почему клуб не смог приобрести форварда Эрлинга Холанда, передают СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Конечно, мы провели несколько бесед, это не секрет. Мы рассуждали о вещах, которые могли бы сделать вместе. В итоге это не сработало по целому ряду причин. Я не хочу винить игрока", - сказал Салихамиджич.

Норвежский футболист летом перешел в "Манчестер Сити" из дортмундской "Боруссии".

В прошлом сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 23 матчах, в которых ему удалось забить 21 мяч и отдать девять результативных передач.

В сезоне-2021/22 "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии. В розыгрыше Лиги чемпионов англичане уступили мадридскому "Реалу" в полуфинале турнира.