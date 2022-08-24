Дэвид Бекхэм вышел на футбольное поле с младшими сыновьями

Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с 17-летним Крузом Бекхэмом и 19-летним Ромео Бекхэмом на футбольном поле. Снимками он поделился в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сыновья Дэвида Бекхэма заметно подросли, и теперь значительно выше своего отца. Во время одного из футбольных матчей семья вышла на поле вместе с отцом. К снимку спортсмен лаконично добавил: "Веселый вечер сегодня с парнями. Наблюдаем, как команда выиграла важную игру".

В комментариях пользователи соцсетей отметили, какими красавцами выросли Ромео и Круз: "Невероятно красивые", "Выросли точными копиями отца", "Спортивные красавцы", "А они еще свободны?", "Как их отец в молодости. Высокие, мускулистые и симпатичные", "Невероятной красоты семья".