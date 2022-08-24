В Баку пройдет жеребьевка футбольного турнира среди любителей "Qırışma"

В Парке Европейских игр, около Бакинского дворца водных видов спорта, 26 августа в 20.00 пройдет жеребьевка футбольного турнира среди любителей "Qırışma" (Битва), организованного RDC Group при поддержке АФФА, сообщает Day.Az.

"В турнире примут участие более 200 команд. Приглашаем всех любителей футбола на наше мероприятие, где будет музыкальная и релакс-зона, чтобы провести время продуктивно и весело. Плата за участие не взимается. Приглашаем всех футболистов, их болельщиков и любителей футбола принять участие в нашем мероприятии", - говорится в сообщении организаторов.

Футбольный турнир "Qırışma" пройдет в Бакинском дворце водных видов спорта. Участие в турнире с общим призовым фондом в 10 000 манатов бесплатное. Призовой фонд: 1 место - 5000 манатов, 2 место - 3000 манатов, 3 место - 1500 манатов, бомбардир - 500 манатов.

Телефон для справок: +994 (51) 229 55 56.

Страница: https://www.instagram.com/qirishma/

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