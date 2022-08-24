В УЕФА объяснили, почему анализ беспорядков в Париже не вошел в отчет по Лиге чемпионов

Анализ беспорядков в Париже в окрестностях стадиона "Стад де Франс" перед финалом Лиги чемпионов сезона-2021/22 не был включен в технический отчет по итогам турнира в связи с тем, что он посвящен только футбольной составляющей соревнования. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Day.Az.

28 мая испанский "Реал" победил английский "Ливерпуль" (1:0) в финале Лиги чемпионов. Игра началась позже запланированного из-за проблем с безопасностью. Позже УЕФА принес извинения болельщикам, пострадавшим в результате беспорядков, и поручил провести независимую проверку, чтобы выявить недостатки в организации финала и определить ответственных за неудачные решения. В опубликованном 24 августа отчете по итогам розыгрыша турнира в сезоне-2021/22 беспорядки упоминаются в тексте один раз с формулировкой: "Начало финала было задержано на 36 минут из-за печальных для болельщиков событий вне стадиона".

"Технический отчет УЕФА о розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2021/22 посвящен футбольной стороне турнира. Что касается изучения организационных аспектов финала, было поручено провести независимую экспертизу. После ее завершения результаты экспертизы будут опубликованы позже в этом году", - сообщили в пресс-службе УЕФА в ответ на запрос о причинах, по которым в техническом отчете мало внимания было уделено беспорядкам перед игрой в Париже.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге. 25 февраля УЕФА объявил о переносе матча в Париж из-за ситуации в Украине. Российский город готовился к матчу на протяжении почти трех лет, тогда как у французской столицы на это было чуть больше трех месяцев.

Согласно данным МВД Франции, более 100 человек были задержаны за различные правонарушения на спортивной арене и в районе фан-зон перед началом и во время финала. В стычках с болельщиками на подступах к стадиону пострадали семь сотрудников полиции. 28 июня министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире радио RTL принес извинения за плохую организацию игры, взяв на себя часть ответственности за произошедшее. 1 июля пресс-служба УЕФА сообщила, что первоначальные выводы по расследованию беспорядков во время финального матча Лиги чемпионов в Париже будут опубликованы к концу сентября.