Определились все участники группового этапа футбольной Лиги чемпионов

Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" со счетом 1:4 после дополнительного времени уступил хорватскому "Динамо" из Загреба в заключительном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в ночь на четверг в Загребе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Мислав Оршич (4-я минута), Бруно Петкович (35), Йосип Дрмич (117), Петар Бочкай (120). У проигравших гол забил Альберт Грёнбэк (70). Ворота норвежской команды защищал российский вратарь Никита Хайкин.

Первая встреча между командами завершилось победой норвежского клуба со счетом 1:0.

В групповой этап по сумме двух матчей также прошли шотландский "Рейнджерс", оказавшийся сильнее нидерландского ПСВ (2:2, 1:0), и датский "Копенгаген", который одолел турецкий "Трабзонспор" (2:1, 0:0).

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка групповой стадии пройдет 25 августа в Стамбуле, команды будут разделены на четыре корзины, в каждой из которой будет по восемь клубов. В первой корзине будут победитель прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов испанский "Реал", победитель Лиги Европы германский "Айнтрахт", английский "Манчестер Сити", итальянский "Милан", германская "Бавария", французский "Пари Сен-Жермен", португальский "Порту" и нидерландский "Аякс"; во второй корзине - финалист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов английский "Ливерпуль", английский "Челси", испанская "Барселона", итальянский "Ювентус", испанские "Атлетико" и "Севилья", германский "Лейпциг" и английский "Тоттенхэм"; в третей - германская "Боруссия" (Дортмунд), австрийский "Зальцбург", украинский "Шахтер", итальянские "Интер" и "Наполи", португальские "Бенфика" и "Спортинг", германский "Байер"; в четвертой - французский "Марсель", бельгийский "Брюгге", шотландский "Селтик", чешская "Виктория Пльзень", израильский "Маккаби" (Хайфа), "Динамо" (Загреб), "Рейнджерс" и "Копенгаген".