https://news.day.az/sport/1489767.html Деле Алли отправляется в Стамбул
Деле Алли отправляется в Стамбул
Футболист английского "Эвертона" Деле Алли этой ночью отправится в Стамбул.
Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
По его словам, контракт игрока с "Бешикташем" находится на заключительной стадии.
В документ внесен пункт о покупке футболиста насовсем. В настоящее время с "Эвертоном" обсуждается сумма сделки.
Согласно информации, если все пойдет по плану, то Деле пройдет медицинское обследование в течение ближайших 24 часов.
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