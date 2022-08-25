Деле Алли отправляется в Стамбул

Футболист английского "Эвертона" Деле Алли этой ночью отправится в Стамбул.

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

По его словам, контракт игрока с "Бешикташем" находится на заключительной стадии.

В документ внесен пункт о покупке футболиста насовсем. В настоящее время с "Эвертоном" обсуждается сумма сделки.

Согласно информации, если все пойдет по плану, то Деле пройдет медицинское обследование в течение ближайших 24 часов.