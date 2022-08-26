Хавбек "Баварии" поделился мнением о попадании с "Барселоной" в группу ЛЧ

Хавбек "Баварии" Томас Мюллер поделился мнением о попадании с "Барселоной" в группу Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Также с ними в одном квартете выступят "Интер" и "Виктория" (Пльзень).

"Какая славная для всех любителей футбола жеребьевка! Мистер Левангольски, до скорой встречи в Мюнхене. Вперед, давайте раскачаем Лигу чемпионов!" - сказал Мюллер.